У Канаді автобус з хокейною командою потрапив у ДТП. Загинуло 14 людей

У Канаді автобус з юніорською хокейною командою Humboldt Broncos зіткнувся з вантажівкою на шосе, внаслідок чого загинуло 14 осіб. Про це повідомляє канадська телерадіокомпанія CBC, пише Zaxid.net.

«Підтверджено смерть 14 осіб, ще 14 людей дістали поранення і травми. Стан трьох потерпілих оцінюється як критичний», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, на момент ДТП в автобусі перебувало 28 осіб. Зазначено, що ДТП сталася за 30 кілометрів від міста Тісдейл у провінції Саскачеван, куди спортсмени прямували на гру.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо і прем’єр Саскачевану Скотт Мо висловили співчуття в зв’язку з цим інцидентом.

Зараз на місці події працює поліція. Слідчі з’ясовують обставини і причини аварії.