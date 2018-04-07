Смертельна ДТП на Львівщині. Авто злетіло у кювет

На Львівщині авто злетіло у кювет і врізалося у бетонну дренажну трубу. Внаслідок ДТП загинула одна людина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Департаменту із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

За даними відомства, аварія трапилася 6 квітня о 13:05 на автодорозі у селі Сороки Львівські, Пустомитівського району, в районі вул. Лукашевичів.

Як встановили правоохоронці, 53-річний водій легкового автомобіля «Мерседес», не впорався з управлінням, з’їхав у кювет та здійснив зіткнення з бетонною дренажною трубою. Внаслідок ДТП 78-річна пасажирка автомобіля, жителька с. Сороки Львівські, від отриманих травм померла на місці події. Водій автомобіля із травмами різного ступеня важкості госпіталізований у ЛШМД.

Причини події встановлюються.