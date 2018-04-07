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Попри свято окупанти не припиняють атакувати українські позиції

Омелян Шевчук

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Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують ігнорувати домовленості Тристоронньої контактної групи щодо повного припинення вогню на період Великодніх свят. Загалом, від початку встановленого з опівночі 30 березня «великоднього перемир’я», агресор здійснив понад 230 обстрілів позицій українських захисників при цьому неодноразово застосувавши зброю заборонену Мінськими угодами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

 

Прес-центр штабу АТО наголошує: підрозділи Збройних Сил України у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей, й надалі суворо та неухильно дотримуватимуться заходів з підтримання всеосяжного, сталого і необмеженого припиненню вогню по всій лінії розмежування сторін.

Штаб АТО закликає так званих ватажків окупаційної адміністрації РФ припинити обстріли, збройні провокації та надати можливість мирним мешканцям прифронтових сіл та містечок у спокої та мирі провести велике релігійне свято – Воскресіння Христове.

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