На Великдень для потребуючих львів’ян проведуть святкові сніданки

У Світлу Великодню неділю для людей, які через певні життєві обставини не мають можливості відчути духовну атмосферу Христового Воскресіння у родинному колі, управління соціального захисту Львівської міської ради традиційно організовує Великодні сніданки, щоб зберегти дух свята і дати можливість найбільш потребуючим скуштувати великодніх страв. Також сніданок для потребуючих проведе Спільнота взаємодопомоги «Оселя». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Так, за доброю традицією, уже 11-тий рік поспіль у Світлу Великодню неділю в дворику школи № 62 (вул. Театральна, 15) відбудеться Великодній сніданок для найбільш потребуючих львів’ян. Сніданок розпочнуть о 10.00 год. зі спільної молитви. До Святкового Великоднього набору на кожну особу увійдуть традиційні українські продукти, такі як паска, ковбаска, яйця, масло, домашній сир, сік та рулет.

Цього ж дня для бездомних та безпритульних громадян у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб (вул. Кирилівська, 3а) о 10.00 год. теж відбудеться Великодній сніданок для близько 50 підопічних Центру. На столах будуть традиційні великодні страви.

Також управління соціального захисту Львівської міської ради закупило та передасть 100 Великодніх комплектів для ГО Спільнота взаємодопомоги «Оселя», яка теж у Пасхальну неділю, 8 квітня, організовує Великодній сніданок для потребуючих (орієнтовно для 500 осіб). Початок – о 12.00 год. у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17).

Окрім цього, управління соціального захисту Львівської міської ради закупило 600 продуктових наборів для найбільш потребуючих львів’ян з числа малозабезпечених, осіб з інвалідністю та інших соціально вразливих громадян, враховуючи їх соціальне становище і потребу.