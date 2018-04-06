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За хабар у десять тисяч гривень сільський голова може «загриміти» до тюрми на десять років

Дарина Смеречанська

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На Львівщині судитимуть сільського голову, якого затримано на одержанні неправомірної вигоди у 15 тис грн.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Факт отримання хабара задокументовано правоохоронцями цьогоріч у лютому. Вказані кошти чоловік отримав за надання переваг (гарантій) одному із підприємств при укладенні договорів про виконання робіт із селищною радою.

Під час досудового розслідування до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави понад 35 тис. грн, а також відсторонено від посади.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Самбірського міськрайонного суду для розгляду по суті.

За вчинене вчиненні кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднана із вимаганням) горе-посадовцю загрожує до 10 років ув’язнення.

 

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