З початку року за порушення правил безпеки на Львівській залізниці затримали понад 500 осіб

Упродовж першого кварталу 2018 року на території регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» стрільці служби воєнізованої охорони магістралі затримали за порушення правил безпеки на залізничних об’єктах 510 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Львівської залізниці».

Зазначається, що до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 109 «Порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на залізничному транспорті» Кодексу України про адміністративні правопорушення притягнуто 495 осіб, яких оштрафовано на загальну суму майже 17 тис. гривень. Крім того, з усіма порушниками залізничні правоохоронці провели профілактичні бесіди. Серед порушень правил безпеки у першому кварталі 2018-го, як і торік, левову частку становлять випадки ходіння по коліях у невстановлених місцях.

Із метою запобігання травмуванню громадян на об’єктах інфраструктури, для гарантування безпеки руху поїздів та пасажирів, особливо у час великодніх свят, коли суттєво збільшується кількість людей, що подорожують залізничним транспортом. Тому у відомстві звертаються до громадян із проханням бути особливо уважними та обережними, перебуваючи на залізничних об’єктах та поблизу них, суворо дотримуватися правил безпеки на залізничному транспорті, а також провести із цього приводу роз’яснювальні бесіди з дітьми, щоб застерегти їх від порушень правил поведінки на об’єктах залізниці, що є зоною підвищеної небезпеки.