ОСТАННІ НОВИНИ

З початку року за порушення правил безпеки на Львівській залізниці затримали понад 500 осіб

Юлія Шпак

|

Упродовж першого кварталу 2018 року на території регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» стрільці служби воєнізованої охорони магістралі затримали за порушення правил безпеки на залізничних об’єктах 510 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Львівської залізниці».

 

Зазначається, що до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 109 «Порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на залізничному транспорті» Кодексу України про адміністративні правопорушення притягнуто 495 осіб, яких оштрафовано на загальну суму майже 17 тис. гривень. Крім того, з усіма порушниками залізничні правоохоронці провели профілактичні бесіди. Серед порушень правил безпеки у першому кварталі 2018-го, як і торік, левову частку становлять випадки ходіння по коліях у невстановлених місцях.

Із метою запобігання травмуванню громадян на об’єктах інфраструктури, для гарантування безпеки руху поїздів та пасажирів, особливо у час великодніх свят, коли суттєво збільшується кількість людей, що подорожують залізничним транспортом. Тому у відомстві звертаються до громадян із проханням бути особливо уважними та обережними, перебуваючи на залізничних об’єктах та поблизу них, суворо дотримуватися правил безпеки на залізничному транспорті, а також провести із цього приводу роз’яснювальні бесіди з дітьми, щоб застерегти їх від порушень правил поведінки на об’єктах залізниці, що є зоною підвищеної небезпеки.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Королі готівки
Наталя ДУЛЯБА
Королі готівки

1 квітня в Україні завершився термін подачі декларацій про доходи за 2017 рік до НАЗК. Львівський портал дослідив деклар...

Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?

Кожного Різдва та Великодня Львів наповнюється неймовірною атмосферою свята та готує для свої мешканців та туристів чима...

Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2
Вероніка РОЙ
Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2

Трагедія у Росії за тиждень підняла на вуха майже всю Україну. Більшість громадян почали бити на сполох через можливе не...

Замах на бізнесмена Рясне-Руської. Повернення у 90-ті?
Омелян ШЕВЧУК
Замах на бізнесмена Рясне-Руської. Повернення у 90-ті?

29 березня цього року, близько 08.30 ранку, на в’їзді до приватного будинку відомого львівського бізнесмена виявили розт...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...