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В Україні у водіїв-новачків у разі порушення назавжди забиратимуть права

Юлія Шпак

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В Україні у водіїв, які вперше отримали водійське посвідчення та здійснили правопорушення і були позбавлені права на керування авто, назавжди забиратимуть права. Відповідна постанова КМУ оприлюднена на Урядовому порталі.

 

Повідомляється, що уряд вніс зміни до Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення.

«Зазначений Порядок приведено у відповідність до нещодавно прийнятих змін до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Документом передбачено, що повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше та позбавлені права на керування транспортними засобами, не здійснюється», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Львівський портал раніше повідомляв, що Кабінет Міністрів України встановив видачу першого посвідчення водіям строком на два роки з обміном на постійне у разі не більше 2 порушень.

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