У Львові судитимуть шахрайок, які обдурили 40 людей на оренді квартир

У Львові судитимуть трьох шахрайок, які «здавали» в оренду квартири і обдурили майже 40 людей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Так, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно трьох мешканок Львівщини, які підозрювались у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.190 (шахрайство), ч.1 ст.176 (порушення авторського права і суміжних прав) КК України.

Встановлено, що упродовж 2017 року підприємиця разом з двома найманими працівницями розміщували на Інтернет-сайті та у газеті «Ваш Магазин» неправдиві оголошення про здачу у оренду квартир у Львові.

Інформуючи потенційних клієнтів, шахрайки надавали неправдиву інформацію про вартість оренди, а також повідомляли номери телефонів, які насправді належали не власникам квартири, а іншим особам.

За свої послуги жінки отримували передоплату.

З’ясувалось, що зловмисницям вдалось обдурити майже 40 осіб, а загальна вартість завданих збитків становить близько 53 тис грн.

Обвинувальний акт скеровано до Галицького районного суду для розгляду по суті. За вчинене організаторці загрожує до 8 років позбавлення волі, а її спільницям – до 3 років.