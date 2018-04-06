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У Львівській опері відбувся духовний концерт «Stabat Mater»

Дарина Смеречанська

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У дзеркальній залі Львівського оперного театру відбувся концерт «Stabat Mater». Зокрема, звучали твори Й.Гайдна, Й.-С.Баха, Д.Букстегуде, Д.Перголезі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі театру.
У останній тиждень Великоднього посту Львівська опера завжди пропонує своїм шанувальникам особливу музичну програму – ту, яка відповідає духовному відчуттю цих днів.

Концерт  відбувся за участі солістів – лауреата міжнародних конкурсів Софії Соловій, лауреата міжнародного конкурсу, провідної солістки Львівської Національної Опери Тетяни Вахновської та камерного оркестру театру під орудою диригента Ірини Стасишин.

Довідка

Софія Соловій, випускниця Львівської національної музичної академії імені М.Лисенка, виступала на оперних сценах театрів Відня, Афін, Венеції, Ніцци, Люксембургу та інших міст Західної Європи . В її репертуари більше трьох десятків оперних партій. З концертними програмами здійснила гастрольні турне Японією, Південною Кореєю,Чилі та ін.

Тетяна Вахновська, випускниця Львівської національної академії імені М.Лисенка, працюючи в Театрі, з успіхом виконала тут більше двох десятків мецо-сопранових партій. Співпрацює з кількома зарубіжними музичними агенціями. Виступала в Угорщині, Польщі, Німеччині, Франції, Люксембургу, Бельгії, Китаї.

Ірина Стасишин закінчила факультет оперно-симфонічного диригування Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка. У Львівській Національній опері на посаді диригента працює більше десяти років. В її репертуарі майже два десятки оперних вистав. Здійснила постановки вистав «Наталка Полтавка» М.Лисенка, «Весела вдова» Ф.Легара, «Дон Паскуале» Г.Доніцетті та ін.

Фото: Львівська опера

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