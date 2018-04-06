У Червонограді судитимуть 26-річного магазинного злодія

У Червонограді судитимуть чоловіка, який намагався обікрасти магазин. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, у Червоноградський відділ поліції 27 березня надійшла заява від 33-річного місцевого мешканця. Чоловік повідомив, що вночі невідома особа, пошкодивши вхідні двері, проникла в приміщення його магазину та намагалася викрасти з каси грошові кошти (понад 2 600 гривень). Зловмисникові це не вдалося, оскільки спрацювала сигналізація, і до крамниці прибув наряд поліції охорони.

Було встановлено, що до вчинення правопорушення причетний 26-річний житель міста Червоноград. Йому оголошено про підозру за ч.1 ст.15 (замах на злочин) та ч.3 ст.185 (крадіжка) ККУ. Зловмиснику загрожує від трьох до шести років.