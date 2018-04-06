Поліцейські Львівщини отримали 19 нових службових автомобілів

Сьогодні, 6 квітня, працівникам підрозділів поліції Львівщини урочисто вручили ключі від нових службових автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

Варто зауважити, що спеціалізований автотранспорт, отриманий із Національної поліції України для укомплектування автопарку ГУНП у Львівській області, розподілять по територіальних відділах, відділеннях поліції.

Додамо, що всього отримано 19 транспортних одиниць марок Skoda Rapid, Renault Duster, Ford Transit, Fiat Doblo, Ataman D-09216.

Фото: ЛОР, ГУНП