Під час спалювання сухої трави обгорів мешканець Стебника

Унаслідок спалювання сухої трави у Стебнику отримав опіки 74-річний дідусь. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, 5 квітня близько 10:00 рятувальники отримали повідомлення від чергового приймального покою Дрогобицької центральної міської лікарні про те, що до них госпіталізовано 74-річного чоловіка з опіками тіла III-го ступеня.

Чоловік отримав опіки внаслідок спалювання трави на власному подвір’ї, в м. Стебник на вул. Жупна, 5.

Внаслідок пожежі вогнем знищено суху траву на площі 25 кв.м.

Пожежно-рятувальні підрозділи на місце пожежі не викликались.