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На Львівщині судитимуть сільського голову за розтрату 300 тисяч

Дарина Смеречанська

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На Львівщині за розтрату коштів судитимуть сільського голову, внаслідок дії якої територіальній громаді завдано збитків на суму майже 300 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Працівники управління захисту економіки у Львівській області, слідчі Миколаївського відділення поліції за процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури встановили факт розбазарювання грошових коштів 59-річною місцевою мешканкою, яка раніше обіймала посаду сільського голови.

Як з’ясувалося, зловмисниця затвердила фіктивні розрахунки між сільською радою та приватним підприємством щодо виготовлення технічної документації на земельну ділянку площею близько 1,2 тисячі гектарів.

Відповідно до укладеного договору, підрядник зобов’язувався розробити план та здійснити картографічну зйомку ділянки, яка після розпаювання призначалась для передачі громадянам у користування. За виконану роботу сільська рада перерахувала йому кошти в сумі 296 000 гривень, хоч документацію із землеустрою підприємство так і не виготовило.

Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні правопорушень за ч.4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) ККУ. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми. Обвинувальний акт скеровано на розгляд в суд.

 

 

 

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