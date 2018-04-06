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На Львівщині до Великодня пільговикам нададуть грошову допомогу

Юлія Шпак

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Сімейний бюджет малозабезпечених сімей, сімей з дітьми, осіб, які не мають права на пенсію, осіб з інвалідністю поповниться грошовими виплатами до Великодніх свят, адже область отримала черговий транш субвенції з державного бюджету на виплату державних допомог в сумі 283,7 млн грн, який повністю передано місцевим бюджетам. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Зазначені кошти забезпечать у повному обсязі виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, за квітень поточного року.

З початку року на цю мету вже скеровано коштів субвенції з державного бюджету на суму понад 1217,6 млн гривень.

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