На Личаківському цвинтарі зросла вартість поховання

Сьогодні, 6 квітня, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив нові ціни на послуги з поховання, які надає музей «Личаківський цвинтар». Про це передає кореспондент Львівського порталу.

Як пояснив в.о. директора ЛКП «Музей Личаківський цвинтар» Іван Оліярник, нові ціни встановили на копання могил і поховання в гробівець.

«Для порівняння, у 2008 році копання могили коштувало 241 грн, у 2014 році ця послуга коштувала 472 грн, зараз пропонується затвердити вартість у розмірі 792 грн. Також вартість залежить від розміру могили і стану ґрунту (мерзлий/немерзлий ґрунт)», – пояснив Іван Оліярник.