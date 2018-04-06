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На Личаківському цвинтарі зросла вартість поховання

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 6 квітня, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив нові ціни на послуги з поховання, які надає музей «Личаківський цвинтар». Про це передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як пояснив в.о. директора ЛКП «Музей Личаківський цвинтар» Іван Оліярник, нові ціни встановили на копання могил і поховання в гробівець.

«Для порівняння, у 2008 році копання могили коштувало 241 грн, у 2014 році ця послуга коштувала 472 грн, зараз пропонується затвердити вартість у розмірі 792 грн. Також вартість залежить від розміру могили і стану ґрунту (мерзлий/немерзлий ґрунт)», – пояснив Іван Оліярник.

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