Перерваний проїзд в електротранспорті Львова: у яких випадках пасажирам повертатимуть кошти?

Сьогодні, 6 квітня, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив Правила користування міським електричним транспортом, які передбачають компенсацію вартості квитка пасажиру при незавершеному проїзді. Про це передає кореспондент Львівського порталу.

Затверджені Правила користування міським електричним транспортом передбачають:

якщо трамвай/тролейбус не може продовжити рух по маршруту внаслідок несправності (поломки), і через це пасажир не зміг завершити проїзд до пункту призначення, то такий пасажир пересідає на інший транспортний засіб перевізника та продовжує свою подорож. Валідація квитка у новому транспортному засобі при цьому не здійснюється;

якщо пасажир не може завершити свою поїздку через припинення руху трамвая/тролейбуса у потрібному напрямку на термін більше, ніж 30 хвилин через причини, які є у компетенції «Львівелектротрансу», то тоді пасажир має право на компенсацію проїзду. Компенсації підлягають квитки, придбані за тарифними планами «разова поїздка» та «разова поїздка у водія». Порядок компенсації визначає сам «Львівелектротранс»;

у разі неможливості руху будь-яких транспортних засобів у необхідному пасажиру напрямку внаслідок причин, які не залежать від перевізника (форс-мажорних обставин), надання транспортних послуг зупиняється без будь-яких зобов’язань перед пасажиром з боку перевізника або організатора перевезень.

Львівський портал звернувся до ЛКП «Львівелектротранс» за уточненням щодо випадків, коли ж реально пасажир може отримати компенсацію вартості проїзду за неповний проїзд в електротранспорті:

«Мова йде про ті випадки, коли, наприклад, пасажир їде трамваєм зі Сихова, а попереду на колії стоїть несправний трамвай. І через це його трамвай не може проїхати, тому пасажир змушений пересідати із трамвая на маршрутку. Або коли виникла несправність самого транспортного засобу, в якому знаходиться пасажир, і він не може продовжити поїздку через те, що інших транспортних засобів немає на цій ділянці в межах 30 хвилин. Це, власне і причинами, які є в компетенції «Львівелектротрансу».

Відповідно, у таких випадках передбачена компенсація вартості проїзду. Сама процедура компенсації вартості проїзду ще має бути прописана, наразі вона ще в процесі розробки. Орієнтовно через місяць ми оголосимо, яким чином ця процедура відбуватиметься, куди потрібно буде підійти, щоб отримати або інший квиток, або відшкодування вартості проїзду.

Натомість якщо ж пасажир їде у трамваї, а попереду сталась ДТП і через це трамвай не може проїхати, то це не є причиною, що є в компетенції перевізника. Цей випадок належить до форс-мажорних обставин, тоді пасажиру вартість проїзду не компенсовуватимуть», – пояснив речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.