ОСТАННІ НОВИНИ

Коли і де львів'янам буде можна обливатися на «Поливаний понеділок»

Дарина Смеречанська

|

Для львів’ян на площі Ринок відбудеться «Поливаний понеділок». Обливання триватиме з 12.00 до 15.00 год. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

В інші години та за межами пл. Ринок поливання не дозволено, тому за порядком стежитимуть працівники поліції та «Муніципальна варта». У зв’язку з поливанням, з 11.00 до 17.00 год. електротранспорт на площі Ринок не курсуватиме.

Аби зберегти традиції другого дня Великодня і водночас не перетворювати цих звичаїв на безлад, усіх прихильників водяних забав цього понеділка запрошуються на центральну площу міста. Для того, щоб все відбувалося культурно та весело, за порядком стежитимуть працівники правоохоронних органів та «Муніципальна дружина».

«У понеділок спеціальні установки, з яких можна буде черпати воду, працюватимуть з 12 до 15 години, й всі охочі львів’яни та гості міста зможуть взяти участь у забаві. Сподіваємося, що облиті будуть лише ті учасники дійства, які самі цього забажають», – зазначив заступник директора ЛМКП «Львівводоканал» Юрій Свізінський.

У Львівводоканалі повідомляють, що під час роботи установок зазвичай використовується до 20 метрів кубічних питної води.

Дійство організовує управління внутрішньої політики Львівської міської ради  спільно з ЛКП «Львівводоканал» та Галицькою районною адміністрацією.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Королі готівки
Наталя ДУЛЯБА
Королі готівки

1 квітня в Україні завершився термін подачі декларацій про доходи за 2017 рік до НАЗК. Львівський портал дослідив деклар...

Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?

Кожного Різдва та Великодня Львів наповнюється неймовірною атмосферою свята та готує для свої мешканців та туристів чима...

Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2
Вероніка РОЙ
Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2

Трагедія у Росії за тиждень підняла на вуха майже всю Україну. Більшість громадян почали бити на сполох через можливе не...

Замах на бізнесмена Рясне-Руської. Повернення у 90-ті?
Омелян ШЕВЧУК
Замах на бізнесмена Рясне-Руської. Повернення у 90-ті?

29 березня цього року, близько 08.30 ранку, на в’їзді до приватного будинку відомого львівського бізнесмена виявили розт...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...