Коли і де львів'янам буде можна обливатися на «Поливаний понеділок»

Для львів’ян на площі Ринок відбудеться «Поливаний понеділок». Обливання триватиме з 12.00 до 15.00 год. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

В інші години та за межами пл. Ринок поливання не дозволено, тому за порядком стежитимуть працівники поліції та «Муніципальна варта». У зв’язку з поливанням, з 11.00 до 17.00 год. електротранспорт на площі Ринок не курсуватиме.

Аби зберегти традиції другого дня Великодня і водночас не перетворювати цих звичаїв на безлад, усіх прихильників водяних забав цього понеділка запрошуються на центральну площу міста. Для того, щоб все відбувалося культурно та весело, за порядком стежитимуть працівники правоохоронних органів та «Муніципальна дружина».

«У понеділок спеціальні установки, з яких можна буде черпати воду, працюватимуть з 12 до 15 години, й всі охочі львів’яни та гості міста зможуть взяти участь у забаві. Сподіваємося, що облиті будуть лише ті учасники дійства, які самі цього забажають», – зазначив заступник директора ЛМКП «Львівводоканал» Юрій Свізінський.

У Львівводоканалі повідомляють, що під час роботи установок зазвичай використовується до 20 метрів кубічних питної води.

Дійство організовує управління внутрішньої політики Львівської міської ради спільно з ЛКП «Львівводоканал» та Галицькою районною адміністрацією.