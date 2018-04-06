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Доба у зоні АТО минула без втрат

Юлія Шпак

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Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів серед наших захисників немає поранених або травмованих. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

 

Луганський напрямок

Ворог здійснив 4 прицільних обстріли опорних пунктів Збройних Сил України.

Зокрема, ввечері окупанти випустили понад 30 снарядів з мінометів калібрів 120 та 82 мм по оборонцях Луганського. Також ворожий обстріл з мінометів калібру 82 мм зафіксовано вдень в районі Троїцького. Окрім цього, по захисниках вказаних населених пунктів, а також поблизу Новозванівки противник активно вів провокаційний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Донецький напрямок

Противник 23 рази свідомо порушував режим «всеохоплюючого перемир’я» з нагоди Великодніх свят.

Протягом дня ворог вів непоодинокі обстріли опорних пунктів військовослужбовців Збройних Сил України, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та інше піхотне озброєння. Найчастіше під обстріли потрапляли захисники Водяного, Авдіївки та Лебединського. Також окупанти вели провокаційний вогонь в бік оборонців н.п. Березове, Верхньоторецьке, Павлопіль, Кам’янка, Невельське, Новомихайлівка, Павлопіль, Новотроїцьке, Талаківка та шахти Бутівка. Причому в районі Водяного зафіксовано ведення вогню ворожим снайпером.

З 18:00, протягом майже трьох годин, бойовики російсько-окупаційних військ випустили близько 10 мін з мінометів калібру 120 мм по захисниках Лебединського. Також двічі ворожі обстріли з мінометів калібру 82 мм зафіксовано ввечері в районі Водяного.

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