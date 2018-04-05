За розтрату чужого майна екс-сільському голові «світить» до восьми років тюрми

На Львівщині судитимуть екс-сільського голову за розтрату чужого майна та службове підроблення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Як зазначають у відомстві, упродовж 2014-2015 років народний обранець уклав із директором одного із приватних підприємств договори, відповідно до яких суб’єкт господарювання зобов’язувався виготовити план, здійснити картографічну зйомку земельної ділянки площею 1234 га та вже на місці винести межі цієї території.

«Ділянка, яка належить сільській раді, розташована за межами населеного пункту та після процесу розпаювання призначалась для передачі людям у користування. Однак, незважаючи на те, що вказана фірма не забезпечила виготовлення відповідної технічної документації із землеустрою, тодішній голова сільради підписав акт прийому-передачі виконаних робіт. На основі цього було проведено взаємні розрахунки між сільською радою та підприємством», – йдеться у повідомленні.

Таким чином правопорушник розтратив майже 300 тис грн бюджетних коштів.

У разі доведення вини йому загрожує до 8 років позбавлення волі та трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.