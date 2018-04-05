ОСТАННІ НОВИНИ

За розтрату чужого майна екс-сільському голові «світить» до восьми років тюрми

Юлія Шпак

|

На Львівщині судитимуть екс-сільського голову за розтрату чужого майна та службове підроблення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Як зазначають у відомстві, упродовж 2014-2015 років народний обранець уклав із директором одного із приватних підприємств договори, відповідно до яких суб’єкт господарювання зобов’язувався виготовити план, здійснити картографічну зйомку земельної ділянки площею 1234 га та вже на місці винести межі цієї території.

«Ділянка, яка належить сільській раді, розташована за межами населеного пункту та після процесу розпаювання призначалась для передачі людям у користування. Однак, незважаючи на те, що вказана фірма не забезпечила виготовлення відповідної технічної документації із землеустрою, тодішній голова сільради підписав акт прийому-передачі виконаних робіт. На основі цього було проведено взаємні розрахунки між сільською радою та підприємством», – йдеться у повідомленні.

Таким чином правопорушник розтратив майже 300 тис грн бюджетних коштів.

У разі доведення вини йому загрожує до 8 років позбавлення волі та трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?

Кожного Різдва та Великодня Львів наповнюється неймовірною атмосферою свята та готує для свої мешканців та туристів чима...

Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2
Вероніка РОЙ
Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2

Трагедія у Росії за тиждень підняла на вуха майже всю Україну. Більшість громадян почали бити на сполох через можливе не...

Замах на бізнесмена Рясне-Руської. Повернення у 90-ті?
Омелян ШЕВЧУК
Замах на бізнесмена Рясне-Руської. Повернення у 90-ті?

29 березня цього року, близько 08.30 ранку, на в’їзді до приватного будинку відомого львівського бізнесмена виявили розт...

Традиційний Великодній кошик галичанина: що містить та скільки коштує
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Традиційний Великодній кошик галичанина: що містить та скільки коштує

Великдень (Пасха) – одне з найважливіших християнських свят із нагоди Воскресіння спасителя Ісуса Христа, яке цьогоріч в...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...