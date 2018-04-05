«Високий Замок» заявляє про тиск на працівників редакції. Козловський просить силовиків вжити всіх необхідних заходів

Головний редактор газети «Високий Замок» Наталія Балюк заявила про тиск на неї особисто та працівницю редакції ймовірно через публікацію у виданні матеріалу, «не надто приємного» для депутата Львівської міської ради та власника «Гранд Готелю» Григорія Козловського. Про це вона написала у власному блозі інтернет-версії видання.

«Уночі з 2-го на 3-тє квітня, о 4.43, хтось зателефонував на мій домашній номер… Я, звісно, зірвалася з ліжка і побігла до телефону, бо раптом це батьки… На другому кінці дроту чую чоловічий голос. Спросоння не одразу зрозуміла, що він каже. Чітко почула лише слово «проблеми». А ось у кого проблеми, у нього чи у мене, не розібрала. Тобто чи він сказав: «У тебе проблеми» чи «У мене проблеми», однозначно сказати не можу. Я перепитала — хто це? Далі цитую дослівно: «Це Вітя Навальний з Росії. Я навалю тобі купу під двері». І кинув слухавку…», – окрім іншого написала Наталія Балюк.

За її словами, тієї ж ночі подібні дзвінки пролунали у квартирі її доньки, що проживає у помешканні поруч, та журналіста газети Марії Доротич.

«Наступної ночі дзвінків уже не було. Тож я припустила, що усі заспокоїлись. Але зранку, приблизно о 10.30, коли Марічка Доротич була на роботі, у двері її квартири хтось подзвонив. Причому дзвонив довго, ніби втиснув палець у дзвінок і тримав кілька хвилин. Потім почав копати ногою у двері», – повідомила Н.Балюк.

Головний редактор «Високого Замку» висловила припущення, що подібні дії невідомих можуть бути пов’язаними з однією «не дуже приємною для конкретної людини» статтею, яка напередодні була опублікована у виданні.

Також Наталія Балюк повідомила, що особисто «звернулася у відповідні органи і поінформувала про такий підозрілий перебіг подій».

Натомість у коментарі Львівському порталу Григорій Козловський назвав цю ситуацію дуже дивною:

«Ця ситуація є дуже дивною, тому я звернувся запитом у Службу безпеки, прокуратуру й поліцію, щоб вони дослідили цю ситуацію. Якщо такі зловмисники дійсно були, то потрібно знайти і покарати таких людей, які заважають людям робити ті добрі справи, які вони роблять. Маю на увазі журналістів. Встановити дуже легко, був чи не був такий факт. Тому що домашні телефони для такої поважної служби, як СБУ, дуже легко й швидко встановити. Тим більше зараз є камери, якщо хтось у двері грюкав, сусіди могли чути. А якщо результат перевірки буде якийсь інший, то ви мені ще раз подзвоніть, і я дам оцінку. Наразі нам треба зробити все для того, щоб захистити цих трьох чудових дам, які борються за свободу слова у нашому місті».

Фото депутатського звернення Григорія Козловського до очільників силових відомств Львівщини є у розпорядженні Львівського порталу. Варто зауважити, що зміст документу, як і коментар депутата, є доволі саркастичним.