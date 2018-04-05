У вівторок від аеропорту до залізничного вокзалу почне курсувати експериментальний маршрут

З 10 квітня розпочне курсувати експериментальний маршрут сполученням «Аеропорт – Залізничний вокзал». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«На прохання керівництва Львівського міжнародного аеропорту ім. Данила Галицького управління транспорту ЛМР, після численних нарад та спільних зустрічей з ЛК «АТП-1» і представниками аеропорту, було прийнято рішення про відкриття тимчасового автобусного маршруту сполученням «Аеропорт – Залізничний вокзал».

На маршруті курсуватиме один великий автобус. Розрахункова вартість проїзду становить 20 грн. Маршрут буде курсувати з однією зупинкою на вул. Любінська (біля «Будинку меблів»).

Графік руху з 10.00 год до 19.45 год, з середнім інтервалом між рейсами півтори години. Графік руху буде розміщено і в аеропорту і на вокзалі.

Маршрут експериментальний – на один місяць. Через місяць будемо аналізувати його роботу і, якщо він буде добре працювати і буде належний пасажиропотік, будемо думати, як запровадимо його на постійно», – розповів заступник начальника управління транспорту ЛМР Ігор Собенко.

За його словами, експериментальний маршрут сполученням «Аеропорт – Залізничний вокзал» розпочне роботу з 10 квітня. Перший рейс, о 10.00 год з аеропорту, останній рейс – о19.45 год із залізничного вокзалу.