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У Львові відбудеться міжнародний турнір з вільної боротьби

Омелян Шевчук

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У Львові відбудеться традиційний міжнародний турнір з вільної боротьби пам’яті майстра спорту міжнародного класу, чемпіона Світу і Європи серед юніорів та володаря Кубку Світу Ігоря Первачука. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

За даними організаторів заходу, 14 квітня 2018 року в легкоатлетичному манежі «Велотрек СКА» (вул. Клепарівська, 39 а) відбудеться шостий традиційний міжнародний турнір з вільної боротьби пам’яті майстра спорту міжнародного класу, чемпіона Світу і Європи серед юніорів та володаря Кубку Світу Ігоря Первачука.

У змаганнях візьмуть участь молодші юнаки 2003-2005 р.н. з різних областей України, а також очікуються команди з Польщі, Словаччини, Молдови, Білорусії, Італії, Болгарії, Азербайджану та Туреччини.

«Метою проведення турніру є популяризація спорту та здорового способу життя, розвиток вільної боротьби, здобуття молодими спортсменами змагального досвіду, а також вшанування пам’яті видатного львівського борця Ігоря Первачука», – зазначив віце-президент Львівської обласної асоціації спортивної боротьби України Віктор Первачук.

Початок змагань в 9.00, вхід для усіх охочих вільний.

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