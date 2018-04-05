Судитимуть екс-керівника відділу освіти Яворівської РДА за махінації з документами

Екс-керівнику відділу освіти Яворівської РДА загрожує 5 років за махінації із документами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Городоцькою місцевою прокуратурою цьогоріч у березні скеровано до суду два обвинувальні акти стосовно двох керівників підприємства та колишнього очільника відділу освіти районної адміністрації, які обвинувачуються у заволодінні бюджетними коштами.

«У серпні 2010 року між вказаними особами укладено договір на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво загальноосвітньої школи у м.Яворові. Під час розслідування з’ясувалось, що наданий проектною організацією розрахунок вартості виготовлення проектно-кошторисної документації навчального закладу не відповідає фактично виконаним роботам, що призвело до завищення їх вартості на близько 110 тис грн.», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що керівник відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації не забезпечив проведення обов’язкової комплексної державної експертизи документації, натомість своїм наказом затвердив її.

Такі дії керівника проектної організації кваліфіковано за ч.3 ст.190, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.4 ст.358 КК України, а колишнього керівника відділу освіти – за ч.2 ст. 367 КК України. Їм загрожує до 8 та до 5 років позбавлення волі відповідно.

Зазначимо, що з метою відшкодування завданої шкоди, до зловмисників заявлено цивільний позов на суму 109 634 грн, а на майно ухвалою суду накладено арешт. Судовий розгляд триває.

Також органом досудового розслідування встановлено, що у 2015 році вже новим керівником згаданого підприємства подано до райдержадміністрації кошторис із неправдивими відомостями щодо визначення індексу вартості робіт. Такі махінації завдали відділу освіти збитків на суму 332 тис грн. З метою відшкодування завданої шкоди до підприємства заявлено позов до Господарського суду Львівської області.

Відтак, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст.190, ч. ч. 1, 2 ст.364, ч. ч. 1, 2 ст. 366 та ч.4 ст. 358 КК України, вказана особа може опинитись за ґратами на 8 років.