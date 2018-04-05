Перед Львівською оперою запрацював Великодній ярмарок

Віднині на проспекті Свободи у Львові почав роботу Великодній ярмарок.

Оновленим гості ярмарку побачать незмінне місце для зустрічей із родиною та друзями, яскраву тематичну фотозону та улюблену локацію для дітей, які зможуть спостерігати за декоративними кроликами, що стрибають навколо 6-метрової великодньої писанки на головній площі Львова, інформують у прес-службі мерії.

Для маленьких відвідувачів Великоднього ярмарку підготували ще один сюрприз – 5 квітня відкриються двері великодньої квест-кімнати.

На Великдень, 8 квітня, о 13.00 год., господиня Тетяна Пилипець традиційно вітатиме усіх відвідувачів на театралізованому дійстві – реконструкції великоднього сніданку. Вона відкриватиме гостям секрети великодніх обрядів та розкаже про народні звичаї, а Софія Федина разом із всіма охочими співатиме веснянки та водитиме гаївки.

О 15.00 год. цього ж дня розпочнеться святковий концерт, на завершення якого разом із найактивнішими учасниками буде створена Великодня листівка.

Для всіх, хто цінує і любить українську вишиванку, підготували новий видовищний проект – «EtnoFashionDay». Показ відомих українських дизайнерів: від справжнього автентичного одягу до етно-стилю в сучасних тенденціях, відбудеться на головній площі Львова 15 квітня о 17.00 год.

Усі охочі підібрати для себе неповторне вбрання в етно-стилі, зможуть завітати в «Етно-шоу-рум» на Великодньому ярмарку, де учасники показу – відомі дизайнери, представлятимуть свої колекції вишиванок.

Фото: Львівський портал