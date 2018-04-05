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Опалення у Львові не припинили у дев’яти установах

Омелян Шевчук

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Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», на основі звернень керівників закладів опалення подається до 9 бюджетних установ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Опалення отримують: оранжерейно-тепличний комплекс ЛНУ ім. І. Франка (вул. Черемшини, 44); ДНЗ № 88 (вул. Некрасова, 37); ДНЗ № 71 (вул. Туркменська, 23); Львівська обласна дитяча спеціалізована лікарня (вул. Дністерська, 27); Львівський обласний ендокринологічний диспансер (вул. Острозького, 1); 3-тя міська клінічна лікарня (пологове відділення) (вул. Рапопорта, 8); Комунальний будинок дитини № 1 (вул. Комаринця, 2а); ДНЗ № 12 (вул. Довбуша, 20); Навчально-виховний комплекс садок-школа «Дзвіночок» (вул. Некрасова, 31).

Нагадаємо, від 3 квітня, у Львові призупинився опалювальний сезон.

Опалювальний сезон 2017-2018 року у Львові розпочався 3 жовтня для бюджетних установ і 10 жовтня для населення. У зв’язку із потеплінням, 15 жовтня подачу опалення було призупинено, і вже 23 жовтня подачу опалення було відновлено.

В опалювальному сезоні 2017-2018 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» подавало опалення до 1618 житлових будинків, гарячу воду до 1108 будинків, 197 освітніх закладів (школи, садочки) та 51 медичного закладу (лікарні, поліклініки).

ЛКП «Залізничнетеплоенерго» подавало опалення до 42 закладів освіти (школи і садочки), 6 медичних установ та 525 житлових будинків.

 

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