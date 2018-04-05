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На трасі Львів–Тернопіль мотоцикліст вбив пішохода

Омелян Шевчук

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На трасі Львів–Тернопіль молодий мотоцикліст збив пішохода насмерть і сам потрапив до реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

 

Нещасний випадок трапився 4 квітня о 21:30, в селі Підгайчики, Золочівського району.

За попередніми даними 22-річний водій із міста Золочів на мотоциклі Honda, здійснив наїзд на 62-річного пішохода, жителя с. Підгайчики, який від отриманих травм загинув на місці події. Водій мотоцикла також отримав серйозні тілесні ушкодження та був госпіталізований в реанімаційне відділення Золочівської ЦРЛ без свідомості.

Причини події встановлюються.

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