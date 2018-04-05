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На трасі Львів–Краковець обгін автобуса завершився смертельним ДТП

Омелян Шевчук

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У селищі Краковець обгін туристичного автобуса завершився смертельним ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

 

За даними відомства, 4 квітня о 23:55 в смт. Краковець, на автодорозі сполученням Львів–Краковець 21-річний водій автомобіля «Мерседес», житель с. Прилбичі, Яворівського району спровокував смертельне ДТП. Як вдалося встановити молодий водій здійснюючи обгін автобуса «Сетра» сполученням Кам’янець-Подільський–Зелена Гора, зіткнувся із автомобілем марки «Фольксваген Пасат», під керуванням 37-річної жительки с. Цетуля, Яворівського району, яка здійснювала поворот ліворуч.

Внаслідок ДТП 40-річний пасажир автомобіля «Фольксваген», житель с. Цетуля, від отриманих травм помер в реанімаційному відділенні Новояворівської ЦРЛ.

Причини події встановлюються.

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