На Львівщині зацвіли червонокнижні шафрани

В урочищі «Чорний ліс» на території Великомостівського лісництва ДП «Жовківське лісове господарство» цвіте червонокнижний шафран. Однак саме привабливість рослини зумовлює її нищівний збір на букети, викопування бульбоцибулин, що призводить до зникнення виду. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На території ДП «Жовківське лісове господарство» мають намір створити новий ботанічний заказник загальнодержавного значення «Малополіський шафран».

«На сьогодні маємо підготовлене клопотання і підтримку від міністерства для створення заказника міжнародного значення. Це дозволить зберегти унікальну квітку Шафран. Окрім того планується що сюди приїжджатимуть туристи та зможуть насолоджуватись цією красою», – зазначив заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Андрій Сенюк.

Територія в урочищі «Чорний ліс», на якій росте шафран, є унікальною з огляду на те, що тут є найпівнічніша популяція шафрана Гейфеля в Україні.

«Шафран дуже цікавий науковцям через свою унікальність, дев’ять з 70 видів росте в Україні. Дослідження урочища «Чорний ліс» триває давно. Шафран на цих місцях зростає у зовсім не притаманних для нього умовах. Тут йому вдається зростати у високій вологості. Відтак, можемо стверджувати про унікальний природний феномен», – розповіла професор кафедри ботаніки Львівського лісотехнічного університету Мирослава Сорока.

Фото: ЛОДА