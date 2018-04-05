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На Львівщині поліцейські затримали злодія, який проник у будинок через горище

Юлія Шпак

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На Сокальщині правоохоронці затримали раніше судимого місцевого мешканця, котрий проник на горище будинку та намагався викрасти майно власника. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

У Сокальське відділення поліції 4 квітня надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на горище його будинку, ймовірно, проник злодій.

На місце події негайно виїхали працівники групи реагування та слідчо-оперативна група. В будинку правоохоронці виявили чоловіка, котрий саме намагався викрасти майно. Він виліз на горище, скориставшись драбиною та проник всередину приміщення, зірвавши скобу навісного замка.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України – ним виявився раніше судимий за крадіжки 34-річний місцевий мешканець. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

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