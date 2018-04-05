На Львівщині під час пожежі у будинку 43-річний власник отримав численні опіки

У Стрийському районі під час пожежі в житлового будинку отримав опіки власник. Про це Львівському порталу повідомили у перс-службі ДСНС у Львівській області.

Так, 4 квітня о 12:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Баня-Лисовицька на вул. Курортна, 40 Стрийського району. Пожежа виникла на другому поверсі двоповерхового цегляного житлового будинку, розміром 7×9 м.

На місце події негайно було направлене пожежно-рятувальний підрозділ 9 ДПРЧ м. Моршин.Внаслідок пожежі отримав опіки спини, сідниці та лівої сторони стегна II ступеня 43-річний власник. Чоловіка в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано в Стрийську центральну районну лікарню.

Завдяки професійним діям вогнеборців, вдалось запобігти поширенню полум’я та врятувати житловий будинок від знищення вогнем.

Пожежа локалізована о 13:05 та ліквідована о 13:19. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 3 кв.м, пошкоджено міжкімнатні двері.

На місці події працювали 5 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Причина виникнення займання встановлюється.