«Львівська залізниця» після розголосу розірвала договір на акумулятори з переплатою у 200%

Регіональна філія «Львівська залізниця» розірвала договір на поставку акумуляторних батарей на майже 2,6 млн грн, який 1 березня підписала з ТОВ «Аквілон-Енергія». Про це стало відомо з сайту публічних закупівель Prozorro, пишуть «Наші гроші. Львів».

Нагадаємо, журналісти виявили значну переплату в даній закупівлі. Залізниця замовила акумулятори Ventura FT 12-125 по 15,9 тис. грн/шт, а в інтернет-магазинах їх продавали по 6,6-7,8 тис. грн/шт. Крім того, у документації була вимога про гарантійний термін, не менший, ніж 60 місяців з моменту введення акумуляторів в експлуатацію. Однак в договорі вказали інший термін – 1 рік з моменту продажу.

За матеріалами публікації юристи ГО «ТОМ 14» надіслали листа залізниці та звернення в Державну аудиторську службу України. Остання листом від 26 березня повідомила, що підтверджено наявність порушень, зазначених у зверненні. Аудитори надіслали залізниці рекомендації щодо усунення виявлених порушень та недопущення їх в подальшому.

Як стало відомо з Prozorro, «Львівська залізниця» спочатку внесла зміни до договору, збільшивши гарантійний термін до 60 місяців. А потім опублікувала звіт про виконання договору, де вказала, що «у зв’язку зі зменшенням обсягів закупівлі покупець та постачальник дійшли згоди розірвати договір поставки».