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Львів’янам нагадують, що заїзд приватного транспорту на територію кладовищ заборонено

Юлія Шпак

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З нагоди Великодніх свят – 8-9 квітня, мешканцям, які мають поховання на цвинтарях Львова, нагадують – заїзд легкового транспорту на територію цвинтарів заборонено. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Згідно з законодавством, заборонено заїзд приватного транспорту на територію кладовищ. Тому ми просимо мешканців про це пам’ятати, особливо 8-9 квітня, і не створювати незручності людям, які прийшли відвідувати родинні поховання.

Заїзд на легкових автомобілях буде дозволений з 15.00 год до 18.00 для відвідування родинних поховань людям з інвалідністю та особам похилого віку, які не здатні пересуватися самостійно і потребують перевезення їх на автомобільному транспорті», – повідомили в управлінні інженерного господарства ЛМР.

У дні Великодніх свят у Львові посилять роботу громадського транспорту, який курсує до міських кладовищ.

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