Львів’ян частуватимуть у Шевченківському гаю 30-кілограмовою паскою

Львів’ян запрошують 15 квітня до Шевченківського гаю на десятий ювілейний фестиваль «Святкуймо Воскресіння разом». Про це сьогодні, 5 квітня, під час прес-конференції розповіли організатори, передає кореспондент Львівського порталу.

Гасло цьогорічного фестивалю – «Радійте серцем!». Всього на заході діятиме 9 майданчиків, зокрема, дитячий, театральний, інтелектуальний, молодіжний, майстер-класовий.

Фестиваль розпочнеться о 12.00 з Архиєрейської Літургії. Святковий концерт розпочнеться 13.30 до 20.30, тоді ж у Шевченківському гаю триватимуть різні майстер-класи та забави.

Серед цікавинок – величезна 30-кілограмова паска, якою частуватимуть всіх охочих під час відкриття заходу, а також гігантська писанка, до розмальовування якої залучатимуть гостей фестивалю. Також запланований цікавий квест «Збери свій Великодній кошик».

Всього на заході проведуть близько 70 майстеркласів. Секретами акторської майстерності з львів’янами поділяться театри «На Симонових стовпах» та «САД». Окрім цього, навчатимуть писанкарству, малярству на склі, водінню гаївок і продемонструють фантастичну пісочну анімацію з великодніми мотивами.

Своєю чергою для дітей влаштують феєричне шоу з використанням хімічних експериментів: маленьких львів’янам ближче знайомитимуть з хімією.

На інтелектуальному майданчику виступатимуть двоє спікерів – засновниця етно-галереї давньоукраїнського одягу Роксолана Шимчук, а також отець Тихон Сергій Кульбака, який є донеччанином у шостому поколінні, кілька днів перебував у полоні терористів, зараз мешкає та служить у Львові, являється засновником «Духовно-психологічної порадні».

Контактні дані для замовлення квитків: (032) 261 13 89; або +38 067 67 90 207; foundation.la.ugcc@gmail.com