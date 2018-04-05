Курсанти Академії сухопутних військ взяли участь у майстер-клас із розпису писанок

Курсанти Національної академії сухопутних військ взяли участь у великодньому майстер-класі, організованому учнями Львівського художнього ліцею. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної академії сухопутних військ.

Цьогоріч у Львівському художньому ліцеї при Львівській національній академії мистецтв відбувся майстер-клас із розпису писанок, участь в якому взяли й курсанти Національної академії сухопутних військ з числа учасників Антитерористичної операції. Провели захід викладачі та учні ліцею.

Розпочався майстер-клас із ознайомлення учасників з історією писанкарства, її основними етапами та регіональними особливостями орнаментного розпису. Після цього кожен курсант отримав все, що потрібно для роботи: віск, писачок, свічки, фарби, зразки розписів писанок та, власне, яйце. «Писанкарі» у військових одностроях вперше випробували себе у цій непростій справі. Втім, хвилювання швидко змінилось захопленням – писанки у виконанні майбутніх офіцерів під керівництвом вихованців художнього ліцею перевершили всі очікування.

«Це не просто цікавий мистецький захід, який присвячений Великому святу Великодня. Адже, окрім того, що курсанти познайомились із новим видом автентичного українського мистецтва, й самі діти поспілкувались із справжніми захисниками нашої Батьківщини. Як результат, формування культурно-естетичних якостей військовослужбовців, помножене на патріотичне виховання молоді», – розповів офіцер військового навчального закладу, який також брав участь у майстер-класі, майор Дмитро Бучко.

По закінченню роботи кожен учасник великоднього майстер-класу залишив собі свою писанку на згадку.

Фото: Академія сухопутних військ