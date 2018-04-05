«Крутезний вечір добра»: у Львові збиратимуть кошти на порятунок хворого на рак чоловіка

У Львові 11 квітня відбудеться благодійний концерт із забавами під назвою «Крутезний вечір добра». На заході збиратимуть кошти, щоб врятувати життя 31-річному Андрієві Лялюку, який хворіє на рак. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Андрій Лялюк -жительрайцентру Жидачева. З важкою недугою – лімфома Ходжкіна – він бореться вже три роки. За цей час Андрієві та його родині довелося пройти надскладні випробування.

Спершу хлопця лікували в Україні. Далі були клініки Польщі і консультації у Німеччині. Більше десяти курсів хіміотерапії і автотрансплантація кісткового мозку не дали результату – хвороба невпинно прогресувала. Натепер Андрій перебуває у США. Тамтешні медики взялися за експериментальне лікування українця.

Але матеріальні можливості родини Лялюків уже вичерпалися остаточно. Наша допомога – останній шанс на життя Андрія!

Саме тому його друзі організовують «Крутезний вечір добра» – благодійний концерт, на якому сподіваються зібрати гроші, аби подарувати Андрієві, можливо, останній шанс на життя. У програмі вечора відомі виконавці й гурти: AНDРIAНА, Віктор Винник (гурт «Мері»), гурти Paulman, «Шосте Чуття», RedSofa та UA FORMAT. А ще – мистецький аукціон та фотоакція.

«Запрошуємо на благодійний концерт у Львові. Відразу після Великодніх свят ми пропонуємо відвідати справжнє музичне свято. Відомі українські гурти, конкурси і фотоакція–це гарна можливість відпочити – і водночас дати шанс на життя молодій людині», – каже друг Андрія, співорганізатор заходу Тарас Матвіїв.

Захід відбудеться у клубі Picasso, початок – о 19.00. Вхідний квиток – 100 гривень, оплатити його можна на вході у той самий день.

Реквізити: 5168 7555 2202 4260 Лялюк Андрій Володимирович, ПриватБанк.

Ознайомитися із залюченнями лікарів можна тут.