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Конкурс мікропроектів. Визначено 976 потенційних переможців

Дарина Смеречанська

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Конкурсна рада з питань реалізації Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області затвердила 976 потенційних переможців конкурсу в рамках Програми проектів місцевого розвитку у Львівській області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської облради.

 

Відтак загальна сума з обласного бюджету на реалізацію 976 проектів – 117,985 млн грн. Загальна ж їх вартість – 243,8 млн грн, а небюджетний внесок становить – 52,438 млн грн.

Про пріоритети-лідери

Найбільше коштів із майже 118 млн грн спрямують на пріоритет «Школи»: з 645 зареєстрованих проектів – підтримано 309. Пріоритет «Культура»: з 447 – потенційними переможцями стали 186 проектів.
Важливо, що відсоток згаданих переможців до загальної кількості поданих проектів складає від 40% до 52% в межах пріоритету залежно від якості проектів і відсотку небюджетного внеску в кожному з них.

Детальніше – на слайді:

Результати оцінювання проектів місцевого розвитку (рейтинги) в розрізі окремих пріоритетів:

-Пріоритет «Школи» – тут.

-Пріоритет «Культура» – тут.

-Пріоритет «Інші пріоритети» – тут.

-Пріоритет «Вуличне освітлення» – тут.

-Пріоритет «Заклади дошкільної освіти» – тут.

-Пріоритет «Охорона здоров’я» – тут.

-Пріоритет «Екологічні ініціативи» – тут.

Потенційні переможці. Райони

Лідером цьогорічного конкурсу став Жидачівський район. Якщо в останні два роки він був у середині рейтингової таблиці (на рівні 40-45%), то у 2018-му з 43 поданих проектів переможцями стали 40.

Далі в рейтингу за лідером ідуть – Пустомитівський, Кам`янка-Бузький, Старосамбірський, Самбірський, Городоцький, Бродівський, Золочівський, Жовківський райони.

Додамо, що ці території мають високі показники відсотків небюджетного внеску.

Усього з адмінтеродиниць, що входять до складу районів (міста районного значення, села і селища, без об‘єднаних громад), було подано 1424 проекти, з яких перемогли 668.

Детальніше – на слайді:

Потенційні переможці. Міста обласного значення

У розрізі міст обласного значення першість отримав Новий Розділ, який подав усього 4 проекти, і всі вони перемогли. Крім того, непогано представлені цього року Моршин (7 з 9), Борислав (21 з 42), Львів з приміськими територіями (49 зі 100). А серед аутсайдерів, на жаль, вкотре місто Стрий (1 з 3).

Загалом же містами обласного значення подано 363 проекти, а потенційних переможців визначено – 159.

Детальніше – на слайді:

Потенційні переможці. ОТГ

Серед ОТГ беззаперечним лідерами є Вільшаницька (4 з 4), Мурованська (5 з 5), Нижанковицька (3 з 3), Підберізцівська (14 з 14), Рудківська (13 з 13) об’єднані територіальні громади.
Варто відзначити гарну роботу Кам’янка-Бузької ОТГ (29 з 38), Давидівської ОТГ (10 з 11).
На противагу цьому – Грабовецька (0 з 3) і Міженецька ОТГ (0 з 1) не здобули жодної перемоги.

Загалом ОТГ подали 270 проектів, з яких 149 стали переможцями.

Детальніше – на слайді:

Варто зауважити, що з 976 потенційних переможців, органи влади підготували 368 проектів (37,7%), а громадські організації, ініціативні групи, ОСББ, благодійні фонди – 608 проектів (62,3%).

Що далі?

Далі – потенційні переможці до 17:00 год. 25 квітня 2018 року мають подати рішення органів місцевого самоврядування про забезпечення бюджетного співфінасування до Львівської облради на електронну адресу: microproekt@gmail.com.

Ті заявники, котрі не подадуть необхідну документацію про бюджетне співфінансування, автоматично вибувають з переліку потенційних переможців, звільняючи місце наступному проекту за рейтингом у цьому ж пріоритеті Програми.
Після того, як всі надішлють вищезгадані рішення, відбудеться засідання Конкурсної ради, де і затвердять перелік переможців.
Нагадаємо, що в Програмі проектів місцевого розвитку існує механізм так званих соціально важливих проектів. Так, кожен член Конкурсної ради має право внести пропозицію по 1 проекту на одну адмінтеродиницю, загалом 28 проектів. Їх планується долучити до вже визначених 976 проектів потенційних переможців. У результаті – матимемо понад 1000 проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2018 рік.

 

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