Кого рекомендують на пост директора Львівської інфекційної лікарні

Депутатам Львівської обласної ради рекомендуватимуть затвердити на посаду генерального директора КЗ ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня» кандидатуру Сергія Федоренка. За це рішення проголосувало 8 із 9 членів комісії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОР.

На розгляд комісії, трудових колективів претендент представив свою програму розвитку медичної установи у середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Відтак, конкурсна комісія рекомендуватиме сесії Львівської обласної ради Сергія Федоренка на посаду генерального директора терміном на 5 років.