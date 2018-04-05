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Керівника Львівської психіатричної лікарні обиратимуть 16 квітня

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Конкурсна комісія вирішила продовжити роботу 16 квітня, на якій обиратимуть генерального директора КЗ ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОР

Як відомо на цю посаду претендують двоє осіб: Олександр Губар та Богдан Чечотка. Сьогодні вони на розгляд комісії представили свої програми розвитку установи на короткострокову та довгострокову перспективу. Попередньо кандидати пройшли широке громадське обговорення.

Засідання комісії відбудеться 16 квітня о 13.00 в каб. 307.

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