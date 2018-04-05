Існує борг по аліментах? Забудьте про поїздку за кордон

Головне територіальне управління юстиції у Львівській області продовжує радикальними методами боротися із заборгованістю по сплаті аліментів. Цього разу боржника зняли із автобуса, який прямував до Угорщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі управління юстиції у Львівській області.

За даними відомства у Старосамбірському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області на примусовому виконанні перебувало виконавче провадження видане Тульчинським районним судом Вінницької області про стягнення аліментів із батька на утримання сина в розмірі 1000,00 грн щомісячно, починаючи з 13 серпня 2014року і до досягнення дитиною повноліття.

Оскільки боржником виконавчий документ тривалий час не виконувався 22 Лютого 2018 року державним виконавцем було здійснено розрахунок боргу зі сплати аліментів згідно якого станом на 01 лютого цього року заборгованість зі сплати аліментів становила 36612,91грн.

Того ж дня державним виконавцем винесено постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України та у праві керування транспортними засобами і користуванням зброєю і полюванні.

Постанови про тимчасові обмеження боржником не були оскаржені, відтак їх було скеровано до відповідних служб і відомств. 15 березня 2018 року боржник прибув до відділу юстиції та повідомив, що прямуючи з приватною поїздкою за кордон в республіку Угорщина його зняли з рейсу працівники Державної прикордонної служби у зв’язку з обмеженням виїзду за кордон. Того ж дня боржник був ознайомлений державним виконавцем із заборгованістю і погасив свою заборгованість у повному обсязі.

Після цього тимчасові обмеження для чоловіка були скасовані.