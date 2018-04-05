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Екс-регіонала рекомендують на посаду керівника Львівської обласної інфекційної лікарні

Дарина Смеречанська

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Депутатам Львівської обласної ради рекомендуватимуть затвердити на посаду генерального директора КЗ ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня» кандидатуру Сергія Федоренка. За це рішення проголосувало 8 із 9 членів комісії, передає прес-служба облради.

 

На розгляд комісії, трудових колективів претендент представив свою програму розвитку медичної установи у середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Відтак, конкурсна комісія рекомендуватиме сесії Львівської обласної ради Сергія Федоренка  на посаду генерального директора терміном на 5 років.

Додамо, що новоспечений очільник лікарні раніше був членом Партії регіонів.

Як відомо, 14 березня стартував конкурс на посади директорів для 14 закладів охорони здоров’я Львівської обласної ради.

 

 

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