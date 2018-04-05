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Через ремонтні роботи деякі вулиці у Личаківському районі залишились без води

Юлія Шпак

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У Личаківському районі у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку на вулиці Личаківській, 88, з 11.45 год до 15.00 год призупинено водопостачання на кількох вулицях. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Так, води немає: на вулиці Личаківській, 88-134, Некрасова, 41-59;34-62, Галілея, Сороки, Кутова, Котика, Буцманюка та прилеглі до них вулиці.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 15 вулиць у центрі Львова залишились без водопостачання.

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