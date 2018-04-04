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Зловмисників, які підпалили польський автобус у Львові, взяли під варту

Дарина Смеречанська

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За спробу підпалу польського пасажирського автобуса у Львові під варту взяли двох мешканців столиці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому цьогоріч у березні слідчими Управління Служби безпеки України у Львівській області за фактом замаху на вчинення на території м. Львова терористичного акту.

У ході досудового розслідування затримано двох мешканців столиці, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.15, ч.1 ст.258 КК України (терористичний акт).

Зловмисники обґрунтовано підозрюються у тому, що з метою залякування населення та провокування міжнародного ускладнення відносин між Україною та Республікою Польща організували замах на вчинення у м.Львові терористичного акту.

Чоловіки намагались організувати підпал пасажирського автобуса з іноземними номерними знаками. Такі дії створювали небезпеку для життя та здоров’я громадян, а також могли завдати значної майнової шкоди.

З урахуванням здобутих органом досудового розслідування доказів, учора, 3 квітня, Галицьким районним судом м. Львова до обох підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування триває. Чоловікам загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

За інформацією УНІАНУ, а управлінні СБУ у Львівській області заявили, що раніше розповсюджена інформація про підпал польського автобуса у Львові, яку потім спростувала поліція, не була першоквітневим жартом.

Водночас голова Служби безпеки України Василь Грицак вчора заявив, що співробітники спецслужби затримали двох виконавців підриву польського «Меморіалу Орлят» на Личаківському кладовищі у Львові, які також підпалили польський туристичний автобус.

 

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