Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?

Кожного Різдва та Великодня Львів наповнюється неймовірною атмосферою свята та готує для свої мешканців та туристів чимало цікавих подій. Цьогорічний пасхальний період не є виключенням. Святкові концерти, ярмарки, фестивалі та виставки – це все те, що готують у місті Лева, аби кожен міг зустріти Воскресіння Господнє незабутньо.

Львівський портал підготував для своїх читачів підбірку найцікавіших подій, які відбуватимуться на Великдень у нашому місті.

Основними локаціями святкування Великодня у Львові вже традиційно є Шевченківський гай, проспект Свободи з Великоднім ярмарком та Музейна площа. Новою музичною локацією цьогоріч є Будинок органної та камерної музики.

Ще 24 березня у Львові, на площі Музейній, розпочав діяти традиційний «Фестиваль писанок».

«Якщо говорити про новинки, то цього року ми представили більше 60 писанок різних розмірів. Фото однієї з писанок зібрало вже мільйон переглядів та десь 10 тисяч поширень. Тішить, що люди хочуть бачити щось гарне і вже налаштовуються на Великдень. Фестиваль триватиме до 15 квітня, але так як є дуже багато бажаючи його відвідати, то можливо ми його продовжимо до кінця місяця.

Перед Великоднем прийнято очищувати душу та робити благочинні справи, тому в рамках фестивалю є традиційний формат, який називається «Добра справа». Ми вже 4 рік поспіль допомагаємо Львівському «ОХМАТДИТу». Цього разу ми збираємо кошти на приймальне відділення. Якщо попередні роки зібрана сума коливалась в межах 5 тисяч гривень, то цього року ми маємо амбіційні плани зібрати не менше 50 тисяч. Біля входу в галерею стоїть скринька, де можна пожертвувати кошти на добру справу», – розповів директор компанії «ДікАрт» Андрій Сидор.

Уже завтра, 5 квітня, розпочне свою роботу 9 Великодній ярмарок у Львові. На проспекті Свободи встановлено 98 стилізованих дерев’яних будиночків, де продаватиметься чимало смаколиків, декоративних прикрас та одягу, а на площі перед Оперним театром красується 6-метрова писанка, поруч з якою відбуватиметься чимало цікавих заходів.

Цьогоріч вперше у Львові запрацює «Великодня квест-кімната»: діти під наглядом аніматорів будуть виконувати завдання-квести, проходячи одну за одною тематичну зону, знаходячи призи і цікаві сюрпризи. За дійством крізь віконця зможуть спостерігати батьки і разом з дітьми отримувати заряд позитиву. Ніхто не залишиться без доброго настрою і подарунків. Працюватиме кімната протягом усієї роботи Великоднього ярмарку.

На Великдень, 8 квітня, о 13:00 год. усіх відвідувачів ярмарку очікуватиме театралізоване дійство – реконструкція Великоднього сніданку. Вхід безкоштовний, дрес-код – вишиванка. Тут відкриють гостям секрети Великодніх обрядів та розкажуть про народні звичаї, а Софія Федина разом із всіма охочими співатиме веснянки та водитиме гаївки. О 15:00 год. розпочнеться святковий концерт за участі дитячих колективів.

Також цього року проходитиме новий видовищний проект – «EtnoFashionDay»: показ відомих українських дизайнерів, що відбудеться на головній площі Львова 15 квітня о 17:00 год.

Усі охочі зможуть підібрати для себе неповторне вбрання в етно-стилі: з 8 квітня запрошують в «Етно-шоу-рум» на Великодньому ярмарку. Тут учасники показу – відомі дизайнери – представлять свої колекції вишиванок, а кожен відвідувач зможе придбати вироби на будь-який смак і гаманець: ціни приємно здивують.

Чимало львів’ян не може уявити свого Великодня без відвідин Шевченківського гаю. Цього року Музей народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького підготував дуже насичену та яскраву програму традиційних фестин «Великдень в гаю».

Два дні, 8-9 квітня, програма свята буде наповнена духовним змістом, оповита красою українських традицій. Потрапивши на територію Музею, відвідувачі одразу будуть залучені до давньої традиційної гаївки «Кривий танець», рухаючись якою потраплять у вир дійства. На фестинах буде діяти низка святкових галявин: «Гаївкова», «Молодіжна», «Лицарська», «Дитячі розваги», «Вербові котики».

Головні події свята:

Політ на повітряній кулі.

Відкриття експозиції відреставрованого козацького човна XVII ст.

Великодній флешмоб «Алеєю Благословення», у якому об’єднається понад 1000 осіб.

Окрім того на відвідувачів очікуватимуть виступи етногуртів, привітання від християнських спільнот, громадських організацій, чимало майстер-класів та презентації народних ремесел.

У рамках Фестин також відбудеться акція «Допоможи політв’язням» і благодійний аукціон писанок.

Як завжди, квиток на вхід у Шевченківський гай є незмінним – 30 грн дорослий, 20 – пільговий. Дітям до 6 років вхід безкоштовний.

Дуже цікаву та атмосферну програму до Пасхи підготував Будинок органної та камерної музики у Львові. За три святкові дні в Органному залі проведуть аж 5 концертів.

«Львівський органний зал на Великдень постарався підготувати програму, яка б якнайкраще відображала це свято і християнські традиції. 7 квітня відбудеться Передвеликодній органний концерт, на якому виконуватиметься музика, що була написана спеціально для цього дня. 8 квітня виступить органістка з Ужгорода з програмою світової класики та відбудеться вечірній концерт за участі наших солістів. У понеділок, 9 квітня, ми плануємо також 2 концерти: музика бароко та вечір органної музики при свічках. Варто додати, що вартість квитків на наші концерти коливається від 30 до 150 гривень», – розповів директор Львівського органного залу Іван Остапович.

У Світлу Великодню неділю управління соціального захисту Львівської міської ради традиційно організовує Великодні сніданки для потребуючих, які через певні життєві обставини не мають можливості відчути духовну атмосферу Христового Воскресіння у родинному колі.

Так, за доброю традицією, уже 11-тий рік поспіль у Великодню неділю в дворику школи № 62 (вул. Театральна, 15) відбудеться Великодній сніданок для найбільш потребуючих львів’ян. Сніданок розпочнуть о 10.00 год. зі спільної молитви. До Святкового Великоднього набору на кожну особу увійдуть традиційні українські продукти, такі як паска, ковбаска, яйця, масло, домашній сир, сік та рулет.

Цього ж дня для бездомних та безпритульних громадян у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб (вул. Кирилівська, 3а) о 10.00 год. теж відбудеться Великодній сніданок для близько 50 підопічних Центру. На столах будуть традиційні великодні страви.

Також управління соціального захисту Львівської міської ради закупило та передасть 100 Великодніх комплектів для ГО Спільнота взаємодопомоги «Оселя», яка теж у Пасхальну неділю, 8 квітня, організовує Великодній сніданок для потребуючих (орієнтовно для 500 осіб). Початок – о 12.00 год. у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17).

9 квітня відбудеться традиційний захід «Поливаний понеділок» на площі Ринок. Львів не забуває про Великодні традиції і запрошує усіх львів’ян та гостей взяти участь у п’ятому святковому обливанні водою. «Поливання» триватиме з 12.00 до 15.00 год.

Додамо, що поливання в інші години та за межами площі Ринок – не дозволено, тому за порядком стежитимуть працівники поліції та «Муніципальна варта».

Пластуни спільно з Львівським обласним дитячим психоневрологічним диспансером займаються організацією акції «Блакитний Великдень». З 2 до 8 квітня вони будуть реалізовувати в компаніях Львова блакитні писанки, щоб зібрати кошти на облаштування ігрового майданчика на території лікарні та придбання розвиткових ігрових стендів. Пластуни планують зібрати близько 30 000 грн, звіт обіцяють подати публічно тут.

Якщо завітати у Міський палац культури імені Гната Хоткевича, то 7 квітня протягом дня виставку художніх робіт студійців Зразкової студії образотворчого Мистецтва: «Великодні мотиви».

Прикрасити пряники та писанки буде змога також у народних домах та бібліотеках у вашому районі, де обов’язково відбуватимуться різні майстерки. Перша Львівська Медіатека (Мулярська, 2а) 5 квітня запрошує переглянути фотовиставку традиційних писанок різних регіонів України та відвідати презентацію історичних особливостей різних технік писанкарства у різні епохи. Центральна дитяча бібліотека презентує приватну колекцію різдвяних ретро-листівок Тараса Семущака. Дитячі та дорослі бібліотеки проводять багато заходів про духовне багатство Великодніх традицій, організовують святкові ігри та забави.

Окрім того, народний дім смт Рудно запрошує на майстер-класах з писанкарства, який відбудеться 5 квітня о 15.00. Народний дім на Левандівці (вулиця Широка,1) 10 квітня о 16.00 проведе Великодні гаївки. 9 квітня у місті Винники (церква Різдва святого Івана Хрестителя) запрошує вірян на Великодні гаївки та веснянки.

Варто підсумувати, цьогоріч у Львові буде де помалювати писанки, поспівати гаївки і веснянки та відчути неймовірну родинну атмосферу свята. Саме тому місто очікує на чималу кількість туристів, але варто розуміти, що першочегово свято готується для львів’ян, тому не зволікайте та вже обирайте те місце, куди ви сходите цими вихідними.

Фото: Львівський портал, Facebook, afisha.vash.ua, galinfo.com.ua