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У центрі Львова встановлять 55 підземних контейнерів для сміття

Олена Карп'юк

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У Львівській міській раді визначили десять адрес, де встановлять підземні контейнери для сміття. Про це йдеться на порталі депутатів Львівської міської ради, передає Львівський портал.

 

У центрі Львова встановлять 55 підземних контейнерів вертикального завантаження, зроблених за європейськими технологіями (35 контейнерів об’ємом 5 м куб. та 20 контейнерів об’ємом 3 м куб.)

Такі підземні контейнери мають вирішити, перш за все, естетичну проблему: сміття не буде лежати під ногами, не буде неприємного запаху,  а також не матимуть доступу до відходів безхатченки. Зараз у Львівській міськраді визначають можливі джерела фінансування.

Встановлять такі контейнери за адресами:

пр. Чорновола, 2
пл. Міцкевича, 8
пл. Ринок
вул. Валова, 29
вул. Вороного, 20
вул. Кн. Романа, 3
вул. Словацького, 16
пр. Свободи
вул. Лесі Українки

Фото: lvivrada.gov.ua

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