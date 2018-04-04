У Львові впіймали квартирних злодіїв з набором магнітних ключів та відмичок

На вулиці Бойчука впіймали двох чоловіків, які намагалися проникнути до чужої квартири. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

Правоохоронці прибули на місце та зустріли заявника, який вказав на двох чоловіків, що стояли неподалік під’їзду.

«Коли патрульні підійшли ближче, один з них швидко забіг у будинок. Інспектори його повернули на вулицю до компаньйона та попросили пояснити, що вони тут роблять та з якою метою вони намагалися проникнути у квартиру. Чоловіки відмовили щось говорити, тоді їм провели поверхневу перевірку», – інформують у патрульній поліції.

У чоловіків виявили багато магнітних ключів від дверей, різні інструменти, відмички, планшет, газовий балончик, рукавиці та дві рації.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Франківського відділу поліції. 38-річного та 32-річного мешканців Львова запросили до відділу поліції для з’ясування, чи причетні дані особи до крадіжок.