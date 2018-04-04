У Львові відбудеться форум «Захоплені життям. Історії успіху ветеранів АТО»

У Львові 20 квітня відбудеться шостий Всеукраїнський форум «Захоплені життям. Історії успіху ветеранів АТО». Про це у соцмережах повідомляють організатори.

Захід розпочнеться о 17.00 в конференц-залі готелю «RIUS». Для участі варто зареєструватися.

«Війна зруйнувала колишнє життя. Та чи варто триматися за нього? Після війни змінилися цінності, пріоритети. Те, що здавалось важливим раніше, тепер – другорядне. Разом з тим для когось війна відкрила нові можливості та стала поштовхом для реалізації цікавих ідей. Сьогодні ветерани АТО є могутньою силою, які своєю силою духу, завзяттям та енергією творять неймовірні зміни довкола, розбудовують країну та стають взірцем для інших… У вас буде унікальна можливість поспілкуватися з хлопцями, які повернулися з війни і успішно працевлаштувалися, відкрили власну справу, реалізували соціальні проекти, поділитись власними історіями та просто гарно провести час в колі однодумців», – наголошують організатори.