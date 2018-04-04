Трамваї №1 та №9 тимчасово курсують за заміненими маршрутами

У зв’язку із сходженням з колії трамвайного вагона 1006 на перетині вул. Бандери та вул. Русових, трамваї маршрутів № 1 та № 9 тимчасово курсують за зміненим рухом через вул. Городоцьку, вул. Підвальну, вул. Вітовського на вул. Коновальця та у зворотному напрямку. Про це Львівському порталу повідомили у пре-службі Львівської міської ради.

«На місці події працюють аварійні бригади, спецтехніка та служба безпеки руху ЛКП «Львівелектротранс». Прогнозовано до 18.30 год рух буде відновлено у звичному режимі – повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».