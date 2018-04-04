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Супрун не збирається залишати крісло керівника МОЗ

Дарина Смеречанська

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Виконувач обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун поки не збирається залишати свою посаду. Про це вона заявила у серед, 4 квітня, відповідаючи на питання журналістів про її реакцію на рішення парламентського комітету, передає «Дзеркало тижня».

 

“Я і моя команда розцінюємо цю ініціативу як оцінку ефективності старту реформи медицини. І я вдячна всім людям, які мені написали, які мене підтримували”, – сказала Супрун.

Зокрема в.о. міністра зазначила, що отримала також дзвінок підтримки і від прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Нагадаємо, у вівторок, 3 квітня, комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я підтримав зареєстрований в січні 2017 року проект постанови про звільнення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

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