Супрун не збирається залишати крісло керівника МОЗ

Виконувач обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун поки не збирається залишати свою посаду. Про це вона заявила у серед, 4 квітня, відповідаючи на питання журналістів про її реакцію на рішення парламентського комітету, передає «Дзеркало тижня».

“Я і моя команда розцінюємо цю ініціативу як оцінку ефективності старту реформи медицини. І я вдячна всім людям, які мені написали, які мене підтримували”, – сказала Супрун.

Зокрема в.о. міністра зазначила, що отримала також дзвінок підтримки і від прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Нагадаємо, у вівторок, 3 квітня, комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я підтримав зареєстрований в січні 2017 року проект постанови про звільнення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.