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Школярі-каратисти зі Львівщини стали першими на Гімназіаді України

Дарина Смеречанська

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У стрілецькому комплексі навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України 30 березня – 1 квітня проходила Гімназіада України з карате. Школярі Львівщини здобули перемогу у цих змаганнях. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Фінальні змагання Гімназіади України з карате завершились нокачі-перемогою львів’ян: школярі Львівщини перемогли в усіх вагових категоріях, впевнено виборовши загальнокомандне перше місце.

Кубок за друге загальнокомандне місце поїхав до Сумської області, а бронзу загального заліку отримали представники загальноосвітніх закладів Волині.

Практично без нагород, але з новим досвідом вирушили додому спортсмени Харківської, Чернігівської та Чернівецької областей, адже змагатися було з ким – участь у заході брали понад 100 учасників, зокрема школярі-каратисти з Йорданії та Республіки Чилі, які перетворили I гімназіаду України з карате у вагому подію міжнародного рівня. Іноземні представники брали участь у спаринг-сесіях з українськими школярами, щоб підвищити власну спортивну майстерність, а українці поєдинки з однолітками з іншим континентів використали, щоб підготуватись до всесвітньої гімназіади у Марокко.

На церемонії нагородження переможців до учасників змагань звернувся заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей: “Карате – це мистецтво перемагати, що уособлює в собі силу духу, гармонію тіла і високу майстерність. Бажаю вам якнайбільше перемог, зокрема і на всесвітній гімназіаді, куди вирушать переможці”.

Головний тренер збірної Марокко з карате Дріс Ель Мані відзначив у вітальному слові високий рівень підготовки каратистів-освітян та ефективну роботу освітянського спорту Львівщини, побажавши вдалого виступу українцям на його батьківщині – у Марокко.

Фото: ЛОДА

 

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