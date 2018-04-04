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САП відкрила провадження через квартиру Лещенка, – Холодницький

Андрій Котенський

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом придбання квартири у центрі Києва нардепом Сергієм Лещенком. Про це із трибуни парламенту заявив керівник САП Назар Холодницький, відповідаючи на питання Лещенка, чи підвереджує він зміст секретних розмов опублікованих НАБУ.

 

На запитання Сергія Лещенка, кого ви бачите своїм наступником, коли розслідування цієї справи із аудіозаписами завершиться, Назар Холодницький відповів: «Пане Лещенко, наступним керівником САП, я бачу вас». Після цього у стінах парламенту пролунали овації.

«Багато хто хоче спекулювати цими записами. Але це не щось нове, адже 2 роки мене, як керівника САП намагаються дискредитувати, а чому? Тому, що пане Лещенко, я був проти, щоб якась аналітична довідка замінила провадження по вашій квартирі за 350 тисяч доларів. Але «краще пізно ніж ніколи» тож доводжу до вашого відома, що це провадження є зареєстрованим і я очікую від органів слідства чим воно закінчиться, бо аналіз доходів та видатків не дозволяє вам придбати квартиру у центрі Києва», – заявив Назар Холодницький.

Також він вибачився за опубліковану лайку підтвердив частину записів НАБУ, але водночас виправдовувався, що він не лише керівник САП, а й процесуальний прокурор то ж у багатьох провадженнях зустрічається із різними людьми і його розмова не скрізь літературна.

«Я готовий коментувати аудізаписи, і відповідати за кожне своє слово. Те що було оприлюднено – хороша гра на публіку і нарізка. Я ж хочу побачити увесь запис розмови», – апелював Лещенку Назар Холодницький.

Окрім того він відверто потролив запитання нардепа Олега Ляшка, який запитав чого не вистачає Холодницькому для повного щастя.

«Звання генерала ви в 30 років отримали. Звання заслуженого юриста з рук президента  Порошенка отримали. Своїх друзів-бізнесменів консультуєте, надаєте персональні консультації у своєму кабінеті. Що вам ще не вистачає для повного щастя?», – спитав Ляшко.

«Мені для повного щастя не вистачає будинку в Козині і везіння в лотерею, Олег Валерійович», – відповів Назар Холодницький.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що у жовтні 2017 року Ляшко задекларував виграш в Українській національній лотереї загальною сумою в 571,045 гривень, а на початку 2017 року купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у смт Козин Київської області. Площа будинку, згідно з декларацією, 357 квадратних метрів.

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